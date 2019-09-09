Факты ICTV – Выпуск 12:45 (09.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: семилетний максимум! Украина накопила достаточно газа для отопительного сезона; Пикассо, Малевич, Айвазовский. 10 гривен за билет – и вашему вниманию 7 тыс. мировых шедевров. Про уникальный музей в Харьковской глубинке; Робофест в Днепре и какая экзотическая альтернатива мясу вскоре может стать привычной для украинцев.

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