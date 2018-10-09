Факты ICTV – Выпуск 12:45 (09.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 9.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Стамбуле начался синод Константинопольского патриархата. Будут рассматривать вопрос предоставления Украине Томосу; суд по делу Зайцевой. Очередное заседание в Харькове. Когда будет приговор; украинская столица паприки и как отечественные бренды одежды завоевывают рынок.

Опубликовано Октябрь, 09 в 13:48



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