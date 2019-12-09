Факты ICTV – Выпуск 12:45 (09.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Париже последние приготовления к нормандской встречи; несмотря на переговоры во Франции, боевики не прекращают атак на фронте; растет количество жертв пожара в одесском колледже, огонь унес жизни уже 12 человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.