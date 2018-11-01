Факты ICTV – Выпуск 12:45 (1.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 1.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 322 украинца и 68 компаний – Россия ввела санкции против Украины; два бойца получили ранения, враг более 20 раз бил по нашим позициям; давление на Россию и евроинтеграция – сегодня Киев встречает канцлера Германии Ангелу Меркель.

Опубликовано Ноябрь, 01 в 13:47



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