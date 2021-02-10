Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Ровненскую область засыпает снегом, Закарпатье топит, а в Киеве утром был транспортный коллапс; как живут в нечеловеческих условиях люди в общежитии в центре Киева и есть ли выход из ситуации; какие разработки отечественных ученых помогают в борьбе с коронавирусом; на Харьковщине начали подготовку к прививке от коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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