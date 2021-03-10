Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Бердянской высотке взорвалась граната; ситуация с коронавирусом и вакцинация в Украине; как не стать жертвой ботов в интернете и как распознать фейковые аккаунты; Украина вместе с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе; на Херсонщине третий день ищут 7-летнюю девочку; масочный политический скандал разгорается в Германии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт (10.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (10.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (10.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (09.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (09.03.2021)
Факты ICTV. Спорт (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.03.2021)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.03.2021)
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка