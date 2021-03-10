Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Бердянской высотке взорвалась граната; ситуация с коронавирусом и вакцинация в Украине; как не стать жертвой ботов в интернете и как распознать фейковые аккаунты; Украина вместе с Германией и Францией разработала план восстановления мира на Донбассе; на Херсонщине третий день ищут 7-летнюю девочку; масочный политический скандал разгорается в Германии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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