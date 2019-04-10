Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.04.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: протаранил десяток машин. В Днепре в КрАЗа во время движения отказали тормоза; в Днепр привезли двух раненых на Донбассе пиротехников. Состояние мужчин сложный; 600 пожаров – из-за поджога сухой травы. Погибли 16 человек. В Правительстве решают как бороться.

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