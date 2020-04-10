Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 311 больных и 11 смертей за сутки, коронавирус в Украине набирает обороты; регионы еще больше усиливают карантин, водится комендантский час, а на выходные на Буковине закроют заправки и магазины; из-за карантина не выдерживает мировая экономика, как будут преодолевать финансовый кризис.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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