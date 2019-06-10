Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: под Харьковом устроили стрельбы, чтобы показать качество украинских БТРов; экологическая катастрофа на реке Рось – в воду попало 800 литров пестицидов; массовое отравление на Буковине – на больничные койки попали сразу 30 детей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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