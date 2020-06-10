Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине резко выросло количество заражений — подтверждено 525 новых случаев. Умерло 23 человека. В антирейтинге Буковина, Киев и Львовская обюласть; на Донбассе заработали два пункта пропуска. Также с сегодняшнего дня открываются базы отдыха и санатории; чтобы пережить коронакризис МВФ утвердил для Украины программу Stand-by на 5 млрд долларов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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