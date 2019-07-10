Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пять украинских военных ранены за минувшие сутки на Востоке; Парламент активно готовится к голосованию проекта нового избирательного кодекса; Кабинет министров имеет свое видение, как на День Независимости почтить армейцев; Свитязь на грани экологической катастрофы: жемчужина Волыни быстро мелеет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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