Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 819 новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине; пожар на Луганщине локализован, а спасателям надо еще две недели чтобы полностью справиться с огнем; ситуация на Донбассе остается напряженной, российские оккупанты применяют минометы и артиллерию; подразделения оперативного командования Запад обустраивают специальные переправы в Западной Украине.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.