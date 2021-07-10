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Олена Баранова |

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (10.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: под Киевом сошел с рельсов товарный поезд. Почти полтора десятка междугородних рейсов задерживаются; российские хакеры вновь атаковали сайты украинских служб; Таракановский форт. Почему до сих пор памятку не превратили в туристическую приманку; зажинки. Возрождение древней традиции перед сбором урожая.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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