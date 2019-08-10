Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оползень в Одесской области, обвалился пляж в курортной Санжейке; персики, сливы, абрикосы и вишни. Почему полезно есть сезонные фрукты и сколько они стоят на отечественных рынках; в Китае бушует тайфун Лекима; о чем думают нынешние тинейджеры.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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