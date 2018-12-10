Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагическая авария в Словении: столкнулись две украинские маршрутки. Один пассажир погиб; двух оккупантов уничтожено и четверо ранены – ночью враг атаковал наши позиции; напряжение во Франции не проходит – желтые жилеты объявили 25 требований, президент готовит обращение к народу.

Опубликовано Декабрь, 10 в 15:08



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