Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.01.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четвертый день локдауна. Как украинцы придерживаются ограничений; заполнены рестораны, очереди на подъемники и без дистанции. Буковель трещит по швам от туристов; Трампу грозит второй импичмент. Почему американского президента пытаются как можно быстрее устранить от власти; в Украину идет серьезное похолодание.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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