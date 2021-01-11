Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.01.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.01.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четвертый день локдауна. Как украинцы придерживаются ограничений; заполнены рестораны, очереди на подъемники и без дистанции. Буковель трещит по швам от туристов; Трампу грозит второй импичмент. Почему американского президента пытаются как можно быстрее устранить от власти; в Украину идет серьезное похолодание.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-01-11
Теги: Факты 12.45, Факты ICTV