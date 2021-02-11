Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.02.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.02.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пуля российского снайпера смертельно поразила украинского защитника; обильный мокрый снег, ледяной дождь, гололед и шквальный ветер — в Украину движется ухудшение погоды; почему в части жителей села Дмитровка Киевской области нет централизованного электроснабжения; зарегистрировать место проживания ребенка теперь можно онлайн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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