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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один погибший и один раненный на фронте. В Европарламенте призвали к жестким санкциям против России; более 12 тыс. новых больных за сутки. В лидеры по приросту больных вышла Харьковщина; Украина и Турция подписали соглашение о строительстве жилья для крымских татар и переселенцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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