Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 700 новых случаев заражений Covid-19 в Украине — это очередной антирекорд; открыть оздоровительные учреждения — руководители детских лагерей вышли на митинг к Кабинету министров; десятки часов под палящим солнцем, без масок и дистанции — на пункте пропуска Медика длинные очереди в Польшу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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