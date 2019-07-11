Факты ICTV – Выпуск 12:45 (11.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине новый избирательный кодекс – с большим трудом, депутаты таки приняли документ; горячие сутки на фронте: есть потери, боевики более 40 раз обстреляли наши позиции; на Прикарпатье фермеру-майдановцу уничтожили урожай, неизвестные поломали семьсот кустов голубики.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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