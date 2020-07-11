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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус на отечественном курорте. В поселке на побережье моря в разгар отпусков обнаружили вспышку коронавируса; пьяный экс-чиновник Харьковского горсовета Юрий Санин устроил ДТП с четырьмя пострадавшими. Но ему грозит лишь штраф; легкий и маленький самолет, словно машина в небе. Изобретение украинских конструкторов популярный по всему миру.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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