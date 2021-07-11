Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.07.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 290 новых больных Covid-19. Мы вернулись в европейскую тройку лидеров по смертности; непогода охватила Закарпатье, в регионах идут сильные дожди. Подтоплено почти 200 домов; в Карпатах стоит отдыхать осторожно, потому что активизировались змеи. На Львовщине за день трое госпитализированных; игры непокоренных на Днепропетровщине; финал Евро-2020; Всемирный день шоколада.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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