Факты ICTV – Выпуск 12:45 (11.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: один погибший и один раненный на фронте, враг продолжает нарушать перемирие; более 300 задержанных, как завершились многотысячные митинги в России; все Карпаты – в телефоне, украинец создал мобильное приложение с подробным описанием всех горных туристических маршрутов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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