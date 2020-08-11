Факты ICTV — Выпуск 12:45 (11.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Тихановская жива, а борьба за победу будет продолжаться — белорусские оппозиционеры заявляют о планах действий; количество новых инфицированных коронавирусом в Украине снова растет; львовский мусор снова путешествует по Украине. 20 тыс. тонн мусора выбросили в Винницкой области и еще туда, где выращивают пшеницу и кукурузу.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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