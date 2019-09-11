Факты ICTV – Выпуск 12:45 (11.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада взялась за закон о незаконном обогащении; Зайцева и Дронов. В какие тюрьмы этапировали осужденных за кровавую ДТП в Харькове; 11 сентября – 18 лет спустя! Факты вспоминают трагедию, которая всколыхнула мир и стала самым масштабным терактом в истории человечества.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.