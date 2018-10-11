Факты ICTV – Выпуск 12:45 (11.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: четверо погибших, тревожные сутки на фронте. В фактах специальный репортаж с позиций в районе Дебальцево; пожар на арсенале вблизи Ични потушен. Продолжается разминирование территории; сальмонеллез в детском саду на Хмельнитчине. Полсотни больных.

Опубликовано Октябрь, 11 в 14:31



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