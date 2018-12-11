Факты ICTV – Выпуск 12:45 (11.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: оккупированные территории Донбасса на грани голода – в Донецке продукты есть, но они супер дорогие; под наркотиком или нет – сегодня суд Харькова рассмотрит результаты экспертизы по делу о трагической ДТП; митинги во Франции стихают, власти пошли на уступки. Они обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро.

Опубликовано Декабрь, 11 в 14:19



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