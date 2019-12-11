Факты ICTV – Выпуск 12:45 (11.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: запрещенное оружие не умолкает, российские наемники совершили 11 атак на украинские позиции; генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал сюжет о том, как украинский истребитель сбивал малазийский Боинг выдумкой; ровно 25 лет назад началась Первая российско-чеченская война.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.