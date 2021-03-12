Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.03.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 13 тыс. больных, 230 смертей — в Украине возможен очередной локдаун; позволят ли в Украине двойное гражданство и кто его может получить; в чем причина падения депозитных ставок и как выгодно хранить деньги; в Киеве загорелся дом престарелых; у берегов Нигерии пираты в плен захватили 15 моряков.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-03-12
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