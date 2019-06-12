Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.06.2019)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возросло число жертв пожара в Одессе – в больнице скончался один из пострадавших, а в области объявлен траур; трое наших раненых и 24 обстрелы в сутки; безопасность пассажиров на железной дороге – премьер требует увольнять руководителей за некачественное техническое состояние поездов.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2019-06-12
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