Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: возросло число жертв пожара в Одессе – в больнице скончался один из пострадавших, а в области объявлен траур; трое наших раненых и 24 обстрелы в сутки; безопасность пассажиров на железной дороге – премьер требует увольнять руководителей за некачественное техническое состояние поездов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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