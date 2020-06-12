Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 683 новых случая заражений на Covid-19 — в Украине вторые сутки фиксируют высокое количество инфицированных коронавирусом. Киев карантин пока не усилит; конец газового крепостничества. Уже со следующего месяца украинцы смогут свободно менять поставщика топлива; несмотря на эпидемию и карантин, украинцы таки могут отдохнуть за границей на морях — мы расскажем, какие есть правила и предостережения.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.