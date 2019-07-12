Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.07.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельные сутки на фронте – погиб мирный житель и один военный; отменить новый избирательный кодекс не получилось – депутаты отклонили соответствующее постановление; Всемирный конгресс украинский в России считают опасной организацией; незаконный игорный бизнес и дальше процветает в Украине, а новые заведения открываются чуть ли не каждый день.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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