Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 678 новых случаев заражения короновирусом. Среди лидеров распространения Львовщина и Ровенская области; двое наших защитников ранены в Донбассе. Российские наемники ведут обстрелы из крупных калибров; опасный отдых в Коблево — через плотную застройку и бескультурье водителей, пожарные не успевают на тушение пожаров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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