Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.07.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.07.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: большую часть Украины накроют грозы; Закарпатье оправляется от потопа, в пострадавшие села прибыли военные; в Каннах презентовали документальный фильм Бабий Яр. Контекст; как компания Ричарда Брэнсона осуществила первый туристический суборбитальный полет; два беспилотника российских боевиков пересекли линию разграничения в Донбассе.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-07-12
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