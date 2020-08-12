Факты ICTV — Выпуск 12:45 (12.08.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.08.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: протесты в Беларуси не утихают и волна недовольств растет; в Украине снова возросло количество заражений коронавирусом, за сутки 1433 новых случая; Украина получит 1 млрд 200 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза; поваленные деревья, затопленные улицы и даже торгово-развлекательные центры — в Днепре считают убытки от мощной непогоды.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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