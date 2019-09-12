Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в окрестностях Ковеля биологический яд загрязняет воду и почву! Почему текут резервуары местного ветсанзавод и кто за это ответственен; двухметровая яма в центре Киева. Как мы искали ответственного за опасную пропасть и нашли ли; близнецовый рекорд! В Трускавецкой школе учатся сразу 10 пар двойняшек.

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