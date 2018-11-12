Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на передовой сутки затишья; из-за отсутствия отопления, в нескольких областях Украины, закрывают школы и детские сады; транспортный коллапс в Черкассах – в городе бастуют сотни маршрутчиков.

Опубликовано Ноябрь, 12 в 13:52



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