Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: среди убитых и пострадавших от теракта во Франции украинцев нет; Украину засыпает снегом. Циклон добрался до Киева, а в Черкассах уже намело 15 сантиметров; в Украине новый компьютерный вирус – будьте осторожны открывая письма от органов государственной власти.

Опубликовано Декабрь, 12 в 13:59



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