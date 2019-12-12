Факты ICTV – Выпуск 12:45 (12.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса; уже 16 погибших, из-под завалов одесского колледжа достали тела последних людей, которые погибли в пожаре; из-за обстрелов на фронте ранены двое наших бойцов; на саммите в Брюсселе Евросоюз может продлить санкции против России еще на полгода.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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