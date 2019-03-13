Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.03.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.03.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: предохранитель фальсификации. Что такое экзитполы и насколько их результаты отражают реальность голосования; дети выпадают из окон. Как уберечь малыша; коррупционный скандал в США. Богачи и знаменитости за деньги продвигали своих детей в престижные вузы.

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