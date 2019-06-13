Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.06.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.06.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: молниеносная и переломная операция в войне – сегодня отмечаем освобождение Мариуполя от российских наемников; чрезвычайная ситуация в Бориславе на Львовщине – город живет, как на пороховой бочке; уникальная технология реабилитации воинов – в Харькове волонтер лечит ветеранов войны методами казаков.

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