Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новый антирекорд распространение коронавируса — в Украине за сутки обнаружено 753 новых случая; на передовой зафиксировано 12 обстрелов наших позиций. Один военный ранен; безопасность на воде забирает больше жизней, чем война и коронавирус — за десять теплых дней в Украине утонули более полусотни человек.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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