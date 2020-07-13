Факты ICTV — Выпуск 12:45 (13.07.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.07.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 600 новых инфицированных за сутки. 15 людей умерли; на второй срок. Действующий президент Польши Дуда остается еще. Что из этого Украине; опасные маршрутки. В Днепре взялись выявлять горе-перевозчиков; как коронавирусные ограничения могут не навредить бизнесу, а наоборот.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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