Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.09.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада распустила ЦИК; они сыпятся, валятся и гниют. Что делать украинцам, которые живут в аварийных домах; электронные сигареты хотят запретить в США; круги ада в Черновицком ЗАГСе; бизнес с юмором по-украински.

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