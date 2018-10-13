Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.10.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.10.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: день защитника Украины. О том, как формировалось украинское войско и как закалялось на Донбассе; энерго- независимость за 13 млн. грн. Как Хмельницкий вуз полностью перешел на альтернативную энергетику и когда окупится инновация; историческая победа Украины на юношеской олимпиаде, сборная готовится к матчу с Чехией и погода на выходные.

Опубликовано Октябрь, 13 в 14:50



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