Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.12.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: девять погибших и 47 травмированых – в Турции произошла ужасная железнодорожная катастрофа. Людей вырезали из вагонов; боевики на передовой немного стихли – 7 обстрелов, но боятся наступления; давление на Кремль усиливается: Европарламент требует новых санкций и остановки строительства Северного потока-2.

Опубликовано Декабрь, 13 в 14:45



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