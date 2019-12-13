Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двум подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета выбирают меру пресечения; обстрелы на передовой не прекращаются; ситуация на западных границах уже больше недели остается критической, в очередях на выезд сотни грузовиков.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

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