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Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.03.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.03.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: более 9 тыс. новых случаев коронавируса в Украине; на Донбассе российские наемники совершили 10 обстрелов наших позиций; 14 марта День украинских добровольцев; Алексей Новиков во второй раз стал самым сильным человеком планеты; что такое скандинавская ходьба и почему она в тренде среди украинцев.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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