Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.04.2021)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине почти 15 тыс. новых больных коронавирусом, держится высокая суточная смертность; Турция закрывается на полный локдаун; смерть украинского солдата на передовой и еще трое раненых; депутаты рассматривают изменения в закон о земле; в Украине сезон нереста рыбы и охоты на браконьеров.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.
2021-04-14
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