Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.04.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине почти 15 тыс. новых больных коронавирусом, держится высокая суточная смертность; Турция закрывается на полный локдаун; смерть украинского солдата на передовой и еще трое раненых; депутаты рассматривают изменения в закон о земле; в Украине сезон нереста рыбы и охоты на браконьеров.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 8:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.