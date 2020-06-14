Факты ICTV — Выпуск 12:45 (14.06.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.06.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: немного меньше, чем накануне — в Украине зафиксировано 648 новых случаев заражения коронавируса. Умерло 9 человек; неутешительные новости Донбасса — один украинский воин погиб и двое ранены. Враг 15 раз вел прицельный обстрел наших позиций; с сегодняшнего дня возобновляется сечение админграниц с оккупированным Крымом — работают все три пункта пропуска.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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